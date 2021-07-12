Аккаунт якобы Протасевича просуществовал в твиттере не очень долго – всего 5 дней. После этого компания заблокировала его.
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"Новый аккаунт Протасевича" в твиттере заблокировали
Появилась страница якобы белорусского оппозиционного журналиста в соцсети 7 июля. От его имени в аккаунте опубликовали видео с прогулки, где автор рассказал, что возвращается к привычной жизни и попросил задавать ему вопросы.
Непонятно, кто на самом деле "контролировал" новую учетную запись Протасевича, ведь сам активист по законодательству не мог этого делать. Белорусские законы запрещают людям, которые находятся под домашним арестом, пользоваться телефоном или интернетом, или же выходить на улицу.
Задержание и арест Протасевича: что известно
- Основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая после экстренной посадки самолета. Причиной стало сообщение о заминировании, однако взрывчатки на борту не нашли.
- Позже на белорусском провластном телеканале появилось "интервью" с журналистом. Он признал, что виновен в организации массовых беспорядков, целью которых якобы было уничтожить экономику, а также похвалил Лукашенко, назвав его "человеком со стальными яйцами".
- Отец журналиста убежден, что его сына пытали и силой заставили дать такое "интервью".
- 25 июня стало известно, что Протасевича перевели под домашний арест. Впоследствии в Твиттере появился "его новый аккаунт".