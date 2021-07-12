Акаунт нібито Протасевича проіснував у твітері не дуже довго – всього 5 днів. Після цього компанія заблокувала його.
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"Новий акаунт Протасевича" у твітері заблокували
З'явилася сторінка нібито білоруського опозиційного журналіста у соцмережі 7 липня. Від його імені в акаунті опублікували відео з прогулянки, де автор розповів, що повертається до звичного життя та попросив ставити йому запитання.
Незрозуміло, хто насправді "контролював" новий обліковий запис Протасевича, адже сам активіст за законодавством не міг цього робити. Білоруські закони забороняють людям, які перебувають під домашнім арештом, користуватися телефоном чи інтернетом, або ж виходити на вулицю.
Затримання та арешт Протасевича: що відомо
- Засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали в Мінську 23 травня після екстреної посадки літака. Причиною стало повідомлення про замінування, однак вибухівки на борту не знайшли.
- Пізніше на білоруському провладному телеканалі з'явилось "інтерв'ю" з журналістом. Він визнав, що винний в організації масових заворушень, метою яких начебто було знищити економіку, а також похвалив Лукашенка, назвавши його "людиною зі сталевими яйцями".
- Батько журналіста переконаний, що його сина катували та силою змусили дати таке "інтерв'ю".
- 25 червня стало відомо, що Протасевича перевели під домашній арешт. Згодом у твітері з'явився "його новий акаунт".