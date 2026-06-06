Зеленский анонсировал полноформатную программу поддержки украинской культуры "Тысячевесна"

В Украине запускают полноформатную программу для поддержки современной украинской культуры "Тысячевесна". Сейчас украинцы уже подали 1 151 заявку.

Об этом 6 июня сообщили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Юлия Свириденко.

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Что известно о старте "Тысячевесны"?

Владимир Зеленский сообщил, что программа позволит ежегодно направлять миллиарды гривен на финансирование культурных продуктов. Она будет охватывать семь направлений, среди которых кино, сериалы, анимации, музыка, перформативное и визуальное искусство и создание контента для соцсетей.

Сейчас Министерство культуры Украины получило уже 1 151 заявку. Их рассмотрение продолжается, а окончательные результаты планируют обнародовать 12 июня.

Проекты со всех уголков страны. Около 17% из них дебютные. Этот год стартовый. Далее ежегодно поддержка украинской культуры будет только расти,

– заявил украинский лидер.

Юлия Свириденко добавила, что финальные питчинги состоятся с 12 по 16 августа. Тогда участники представят свои проекты экспертам, которые определят, кто именно получит финансирование.

Зеленский поблагодарил за активное участие и отметил, что развитие современной культуры Украины и создание новых продуктов является важной частью украинской силы, особенно во время полномасштабной войны.

Ранее сообщалось, что общий бюджет инициативы – 4 миллиарда гривен. Участие в ней могут принять организации, предприниматели, ФОПы и другие зарегистрированные в Украине субъекты хозяйствования.

На сайте "Тысячевесны" указано три условия финансирования: полное, частичное и равное.