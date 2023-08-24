Тысячи дронов, автомобилей, тепловизоров: Метинвест помог Украине на 4 миллиарда гривен

За полтора года полномасштабного вторжения Метинвест направил в поддержку Украины 4 миллиарда гривен. Половина из них пошла на прямую помощь воинам ВСУ.

Как отмечают в компании, Метинвест работает для нужд фронта и доставляет гуманитарную помощь пострадавшим. Более того, Группа продолжает производить украинскую сталь даже в такие неопределенные времена.

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Как Метинвест Ахметова помог Украине за 1,5 года полномасштабной войны

Предприятия Метинвеста продолжают работать и обеспечивать страну украинской сталью во время полномасштабного вторжения. Самая главная задача бизнеса в военное время, говорят в компании, – вместе с государством работать на Победу, платить налоги, поддерживать армию и экономику.

Все 17 лет своего существования Метинвест инвестировал в развитие и благосостояние Украины. С начала полномасштабной войны перед нами предстал еще один, самый важный вызов – помочь стране одержать победу над врагом, чтобы сохранить ее суверенитет и независимость. Все эти полтора года предприятия компании стали не только свидетелями, но и активными участниками борьбы,

– отметил гендиректор Метинвеста Юрий Рыженков.

В частности, за первое полугодие 2023 года Метинвест, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, перечислил свыше 6,3 миллиарда гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине. С первого дня войны Метинвест присоединился к инициативе "Стальной Фронт" Рината Ахметова, которая направила в поддержку украинского войска уже 2 миллиарда гривен.

Как еще в Метинвесте помогали армии:

самостоятельно и совместно с партнерами изготовили или закупили за границей 150 тысяч бронежилетов;

приобрели и передали более 25 тысяч шлемов и касок;

оснастили броней 120 БТРов и М-113;

бесплатно поставляют листы спецстали для производства защитных элементов на транспорт военных;

из металлопродукции компании изготовили 22 мобильных автомобиля баги;

передали на фронт 212 специальных мобильных укрытий;

обеспечили изготовление 5 000 полевых печей для военных и гражданских из прифронтовых регионов;

производят саперные кошки, пламегасители, переходники для рукавов, малые пехотные лопаты и многоместные умывальники;

передали более 1500 дронов для ВСУ, почти 2 000 тепловизоров, 875 единиц коммуникационного оборудования, 441 автомобиль разного назначения и почти 100 "скорых";

специалисты компании производят капитальный ремонт автомобилей для армии.

Метинвест помогает военным дронами / Фото Метинвеста

Отметим, что это еще не полный перечень помощи, предоставленной Метинвестом защитникам Украины. "Сейчас Украину защищают более 8 тысяч работников Метинвеста и совместных предприятий Группы – фактически каждый шестой сотрудник. Компания снабжает их бронежилетами, касками, комплектами зимней одежды – на приобретение теплых вещей направлено 12 миллионов гривен", – написали в компании.

Проект "Спасаем жизни" стал помощью почти для полумиллиона украинцев

Для предотвращения гуманитарного кризиса Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова запустили проект "Спасаем жизни". Его донорами стали более 250 компаний по всему миру, которые уже помогли на сумму 2,7 миллиона евро.

Помощь от "Спасаем жизни" получили около полумиллиона человек в 70 территориальных общинах, что делает проект одной из крупнейших гуманитарных инициатив в Украине. Самым уязвимым слоям населения доставлено около 4 200 тонн продуктов, средств личной гигиены и вещей первой потребности,

– сообщают в компании.

"Спасаем жизни" совместно с Protez Hub запустили первый в Украине образовательный онлайн портал в сфере протезирования для медицинских специалистов и пострадавших. Также программа помогла восстановиться после военных травм почти 300 мамам и их деткам.

Метинвест обеспечивает необходимым больницы, в местах, где есть предприятия Группы. Стоит отметить, что общая сумма помощи медикам в пределах двух проектов составляет около 223 миллионов гривен.

Метинвест приобщился к помощи пострадавшим от войны детям / Фото Метинвеста

А для ментального здоровья украинских детей Метинвест реализовал программу психологической реабилитации Strong Generation Camp – Будущее. Как известно, этим летом она должна охватить 400 детей.