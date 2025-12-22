С высокой вероятностью россияне нанесут массированный удар перед Новым годом, военный эксперт
- Военный эксперт Павел Нарожный считает, что Россия может нанести массированный удар перед Новым годом, накапливая дроны для новой волны атак.
- Нарожный отмечает важность реагирования на сигналы воздушной тревоги, подчеркивая необходимость соблюдения правил безопасности, таких как правило двух стен.
Россия может накапливать дроны для новой волны атак, и пауза в массированных обстрелах не всегда означает спад активности. Накануне праздников все чаще появляются сигналы, что враг готовит очередной удар.
О вероятности массированной атаки перед Новым годом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный. Он объяснил, почему нынешняя тишина в небе может быть частью подготовки к масштабным запускам.
Смотрите также В ближайшие дни россияне могут нанести массированный удар по Украине, – Зеленский
Действительно ли россияне накопили тысячи дронов перед новым ударом?
Россияне в последние дни реже били по Киеву массированно, но это не означало, что ресурс исчез. По мнению Павла Нарожного, уменьшение количества пусков могло свидетельствовать о накоплении, потому что обычно запускают десятки дронов в сутки. Он также отметил, что оценки производства всегда приблизительные, потому что основываются на неполных данных.
Их производство в месяц оценивают примерно в 3,5 – 4 тысячи штук. Здесь есть погрешность на 15 – 20%, потому что эти оценки опираются на не очень точные данные,
– сказал Нарожный.
Он отметил, что в сообщениях последних дней фигурировала цифра 60 – 70 дронов в сутки. Это могло быть признаком того, что часть запаса держат для нескольких больших волн, а не тратят равномерно. В то же время такие выводы надо делать осторожно.
Есть признаки того, что они накопили до нескольких тысяч штук. Это абсолютно реально,
– отметил Нарожный.
Предыдущие годы показывали похожий сценарий, когда под конец года Россия наносила более сильные удары. Речь идет лишь о высокой вероятности на основе предыдущего опыта.
Вероятность довольно высока, что под Новый год мы увидим довольно серьезный удар. Но это не закон и не закономерность,
– подчеркнул он
Однако прогнозы не должны подменять базовую осторожность. Реагировать на сигналы тревоги нужно всегда, независимо от того, были ли атаки накануне.
Реагировать на сигналы воздушной тревоги надо всегда. В идеале спускаться в укрытие, минимум выйти в коридор и соблюдать правило двух стен, чтобы между вами и потенциальным ударом не было окна,
– сказал Нарожный.
Минимальный вариант безопасности это правило двух стен и никаких окон между человеком и потенциальным ударом.
Последние новости о дроновых атаках и противовоздушной обороне
- Россия накопила значительные запасы ударных дронов. По данным руководителя Центра радиотехнологий Сергея Бескрестнова, по состоянию на сейчас российские войска имеют около 2 тысяч беспилотников, из которых примерно 1,4 тысячи могут быть "Шахедами". Этот ресурс может быть использован как для нескольких массированных ударов, так и для регулярных атак в зимний период.
- Украина ежедневно отражает атаки, но для части ПВО не хватает ракет. Президент Владимир Зеленский сообщил, что дефицит касается отдельных типов ракет для определенных систем противовоздушной обороны. Он отметил, что обстрелы продолжаются постоянно, поэтому потребность в боеприпасах остается системной.
- Партнеры продолжают усиливать противовоздушную оборону Украины. Германия уже передала Украине две системы Patriot и девятую систему IRIS-T. Министр обороны ФРГ Борис Писториус также сообщил о планах дальнейших поставок вооружения и ракет в рамках международной помощи.