Тысячи клиентов ежемесячно: разоблачили масштабные Covid-фальсификации в Виннице и на Буковине

В Виннице и в Черновицкой области "дельцы" Занимались массовой подделкой ПЦР-тестов и сертификатов. Ежемесячно к ним обращались около тысячи клиентов, гарантируя злоумышленникам миллионные прибыли.

На Буковине свои услуги так называемые "бизнесмены" предлагали пакетом: документы оформляли для поездок за границу. Для этого фальсифицировали, как ПЦР-тесты, так и COVID-сертификаты.

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Участие в схеме принимали и медики

В схеме принимали участие 11 жителей Черновицкой области. К фальсификациям они привлекали и медицинских работников. Преступный "бизнес" был настолько успешным, что открыли два офиса в Черновцах – принимали как граждан Украины, так и иностранцев.

Какие "услуги" предлагали:

изготовление паспортов граждан иностранных государств,

ID-карт,

водительских удостоверений международного образца,

вызовов на работу за границей и прочее.

Полный пакет документов – стоил от 650 евро

Чтобы пересечение границы происходило без помех, предлагали и результаты ПЦР-тестов и международные сертификаты. Все это делали в очень сжатые сроки и без посещения медицинских учреждений.

Отрицательный результат ПЦР-теста стоил от 200 гривен, а пакет документов для выезда – от 650 евро. Ежемесячно "дельцы" обслуживать около тысячи клиентов.

Во время обысков в офисах и домах участников схемы изъяли поддельные штампы и печати, готовые бланки, спецоборудование и компьютерную технику, а также наличные.

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В Виннице разоблачили врача, торговавшего сертификатами

Тем временем в Виннице СБУ наткнулась на частного врача, который зарабатывал торговлей поддельными COVID-сертификатами. За 1,5 тысячи гривен своим пациентам он выдавал фальсифицированный документ о проведенной вакцинации.

В кабинете семейного врача изъяли почти 100 поддельных сертификатов и черновые записи со списком "вакцинированных лиц". Сейчас медику готовят подозрение в мошенничестве.

Смотрите фото с обысков / Фото СБУ:

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