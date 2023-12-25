В Мексике тысячи мигрантов отправились маршем к границе США

В Мексике на Рождество тысячи мигрантов отправились маршем к границе США. Все они протестуют против усиления правил выдачи транзитных разрешений в Мексике.

Участие в марше принимают представители 24 стран. Его назвали "Выход из бедности".

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К границе США двигаются тысячи мигрантов, находящихся транзитом на продолжительном пути в США. Местные СМИ сообщают, что участие в марше принимают около 8 тысяч человек. Среди них – представители стран Африки и Азии.

Протестующие стартовали из города Тапачула (Мексика). Среди них есть совсем маленькие дети.

Причиной марша стало то, что власти Мексики хотят усилить миграционное законодательство. В частности мигранты утверждают, что им перестали выдавать разрешения на транзит через страну. В то же время детали пока не раскрывают.

Более 60 мигрантов затонули у побережья Ливии

СМИ предполагают, что такая политика страны может быть связана с требованием США снизить поток нелегальных мигрантов.

В декабре 2023 года десятки мигрантов затонули у побережья Ливии. Официальное заявление сделала местная международная организация по миграции. Известно, что среди жертв были дети. Люди пытались уехать из города Зуара на севере Ливии.

К счастью, некоторым из находившихся на лодке удалось спастись.