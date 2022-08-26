Да что там те ракеты: тысячи верующих московского патриархата идут через Тернопольщину

Несколько тысяч верующих московского патриархата идут в направлении Почаева. Их не контролирует никто, и они нарушают запрет, действующий в Тернопольской области.

Видео шествия обнародовали в сети, местные власти подтвердили движение людей. В упц мп, которая арендует Почаевскую Успенскую лавру, не взяли на себя ответственность за шествие.

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Верующие московского патриархата, несмотря на запрет, идут в Почаев

Это неорганизованная колонна людей, среди них нет четко определенного лица, которое их официально ведет. Полицейские обеспечивают общественный порядок и безопасность участвующих в шествии людей, а также соблюдение ими правил дорожного движения,

– рассказали в полиции.

Более того, в пресс-службе Тернопольской области заявили, что приняли ограничения на проведение таких мероприятий в области, однако участники шествия на это не обращают внимания.

"Напряжение было, понятно, в чем причина, но таких нарушений, чтобы людей за что-то задерживали, не было", – уточнили в полиции.

В колонне верующие упц мп идут в Почаев: смотрите видео

Правоохранители вспомнили, что Совет обороны Тернопольской области решил, что во время совершения религиозных обрядов следует избегать организованного передвижения пешком или автомобильным транспортом, группами, колоннами или шествием.

Они двигаются неорганизованно, все призывы полицейских придерживаться решения люди просто игнорируют и продолжают идти в направлении Почаева,

– объяснили полицейские.

Местные жители иногда не пускали верующих идти через свои населенные пункты. По данным terminovo, людей не пустили в поселок городского типа Вишневец в Тернопольской области.

В колонне идет 5 тысяч человек

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш рассказал, что в колонне идут 5 тысяч человек. По словам Труша, 24 августа вместо того, чтобы сосредоточиться на другой работе, "этих людей по полям вылавливали".

Они бежали на прорыв. Это неконтролируемая масса,

– сказал Владимир Труш.

Глава ОВА добавил, что предстоятель упц мп митрополит Онуфрий заявил, что не благословлял на это шествие. Даже хмельницкий владыка отказался брать на себя ответственность за мероприятие.

Именно поэтому Владимир Труш анонсировал 26 августа заседание областного совета. Именно там и примут решение о шествии.

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