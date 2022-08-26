Відео ходи оприлюднили у мережі, місцева влада підтвердила рух людей. В упц мп, яка орендує Почаївську Успенську лавру, не взяли на себе відповідальності за ходу.

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Це неорганізована колона людей, серед них немає чітко визначеної особи, яка їх офіційно веде. Поліцейські забезпечують публічний порядок і безпеку людей, які беруть участь у ході, а також дотримання ними правил дорожнього руху,

– розповіли в поліції.

Ба більше, в пресслужбі Тернопільської області заявили, що ухвалили обмеження на проведення таких заходів в області, проте учасники ходи на це не звертають уваги.

"Напруга була, зрозуміло, у чому причина, але таких порушень, щоб людей за щось затримували, не було", – додали у поліції.

У колоні віряни упц мп йдуть у Почаїв: дивіться відео

Правоохоронці пригадали, що Рада оборони Тернопільської області вирішила, що під час здійснення релігійних обрядів слід уникати організованого пересування пішки чи автомобільним транспортом, групами, колонами або ходою.

Вони рухаються неорганізовано, усі заклики поліцейських дотримуватися рішення люди просто ігнорують і продовжують йти в напрямку Почаєва,

– пояснили поліцейські.

Місцеві жителі подекуди не пускали вірян йти через свої населені пункти. За даними, terminovo людей не пустили у селище міського типу Вишнівець на Тернопільщині.

У колоні йде 5 тисяч людей

Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш розповів, що в колоні рухаються 5 тисяч людей. За словами Труша, 24 серпня замість того щоб зосередитися на іншій роботі, "цих людей по полях виловлювали".

Вони бігли на прорив. Це неконтрольована маса,

– сказав Володимир Труш.

Глава ОВА додав, що предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій заявив, що не благословляв на цю ходу. Навіть хмельницький владика відмовився брати на себе відповідальність за захід.

Саме тому Володимир Труш анонсував 26 серпня засідання обласної ради. Саме там й ухвалять рішення щодо ходи.

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