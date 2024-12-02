У украинцев за рубежом отберут "тысячу Зеленского": Шмыгаль сделал новое заявление

В Украине с 1 декабря стартовала программа "Зимняя еПоддержка". Граждане смогут получить от государства единовременную выплату в размере 1000 гривен.

"Тысячу от Зеленского" предоставят всем украинцам (как взрослым, так и детям), которые находятся в Украине, за исключением оккупированных территорий. Регистрация для получения выплаты возможна до 28 февраля 2025 года, а использовать средства можно до 31 декабря 2025 года, передает 24 Канал.

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Украинцам из-за границы придется вернуть "тысячу"

В эфире телемарафона премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власть проведет аудит для того, чтобы выявить тех, кто незаконно оформил помощь в рамках зимней еПоддержки. Речь идет, в частности, о гражданах Украины, которые находятся за рубежом.

По словам Шмыгаля, количество таких людей может быть минимальным. Однако их все равно обнаружат и заставят вернуть деньги. "Поэтому мы рекомендуем не злоупотреблять этими вещами", – призвал чиновник.

Он пояснил, что при оформлении поддержки люди в декларативный способ отмечают, что они находятся на территории страны, а дальше происходит проверка по реестрам, геолокацией и другими программными способами.

К слову, в приложении Дія появилась возможность подать заявку на получение 1000 гривен в рамках зимней еПоддержки.