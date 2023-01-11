У 1 500 работников ЗАЭС забрали пропуска за отказ от российского паспорта, – Генштаб

Российские оккупанты продолжают совершать беззаконие на временно захваченных территориях. В частности, ведут свой грязный шантаж на Запорожской атомной электростанции.

Оккупанты решили забрать пропуска у 1500 работников станции – у них нет доступа на предприятие. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 11 января.

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Российские оккупационные войска оказывают моральное и физическое давление на население временно оккупированных и занятых территорий. Так, почти 1500 работников Запорожской АЭС, которые отказались получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом, лишены пропусков и доступа на предприятие,

– говорится в возведении.

Отмечают, что теперь захватчики ищут новых работников для АЭС на территории страны-агрессора и готовят жилищный фонд для будущих работников путем так называемой "национализации" квартир местных жителей, которые выехали.

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Предварительно стало известно, что около 3000 сотрудников Запорожской АЭС получили российские паспорта. Захватчики выдавали их силой.

Также враг вывел из обращения гривну на оккупированных территориях Запорожья. До этого россияне угрожали предпринимателям штрафами, а также изъятием имущества.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в конце 2022 года посещал Москву. Он встретился с кремлевскими чиновниками, чтобы обсудить с ними создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Однако уже сейчас можно констатировать, что эта поездка не принесла желаемых результатов.

Вопрос ядерной безопасности президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Как подчеркнул Зеленский, оккупантов на территории ЗАЭС не должно быть вообще.

До полномасштабной войны на станции работало 11 тысяч человек, а сейчас – 6 тысяч. В целом действия Кремля могут привести к ухудшению состояния Запорожской АЭС.