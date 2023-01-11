У 1 500 работников ЗАЭС забрали пропуска за отказ от российского паспорта, – Генштаб

11 января 2023, 07:42
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Источник:

Генштаб

Российские оккупанты продолжают совершать беззаконие на временно захваченных территориях. В частности, ведут свой грязный шантаж на Запорожской атомной электростанции.

Оккупанты решили забрать пропуска у 1500 работников станции – у них нет доступа на предприятие. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 11 января.

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Российские оккупационные войска оказывают моральное и физическое давление на население временно оккупированных и занятых территорий. Так, почти 1500 работников Запорожской АЭС, которые отказались получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом, лишены пропусков и доступа на предприятие,
– говорится в возведении.

Отмечают, что теперь захватчики ищут новых работников для АЭС на территории страны-агрессора и готовят жилищный фонд для будущих работников путем так называемой "национализации" квартир местных жителей, которые выехали.

Справка. До полномасштабной войны на станции работало 11 тысяч человек, а сейчас – 6 тысяч. В целом действия Кремля могут привести к ухудшению состояния Запорожской АЭС.

Что происходит на ЗАЭС: последние новости

  • Предварительно стало известно, что около 3000 сотрудников Запорожской АЭС получили российские паспорта. Захватчики выдавали их силой.
  • Также враг вывел из обращения гривну на оккупированных территориях Запорожья. До этого россияне угрожали предпринимателям штрафами, а также изъятием имущества.
  • Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в конце 2022 года посещал Москву. Он встретился с кремлевскими чиновниками, чтобы обсудить с ними создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Однако уже сейчас можно констатировать, что эта поездка не принесла желаемых результатов.
  • Вопрос ядерной безопасности президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Как подчеркнул Зеленский, оккупантов на территории ЗАЭС не должно быть вообще.

Автор: Анастасія Лукашевська