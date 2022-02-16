У Ахметова показали фотодоказательство, что он с Новинским действительно в Мариуполе
16 февраля 2022 , 10:40Читати новину українською
Источник:фейсбук Anna Terekhova
В сети в среду, 16 февраля, обнародовали фотодоказательство, что Ринат Ахметов находится в Украине. Также на фотографии изображен политик Вадим Новинский.
Фотодоказательство в фейсбуке обнародовала Анна Терехова – пресс-секретарь Ахметова. Фотографию она сопроводила лаконичным сообщением: "Мариуполь, 16 февраля".
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Накануне, 15 февраля, СМИ сообщили, что борт Ахметова вылетел из Парижа и приземлился в Запорожье. Олигарх обещал вернуться к 16 февраля.Заметьте! В феврале 2022 года СМИ сообщили, что несколько владельцев крупного бизнеса вылетели из Украины. Это произошло на фоне сообщений о возможном вторжении России в ночь на 16 февраля.
Зеленский обратился к олигархам
- Владимир Зеленский 14 февраля обратился к олигархам. Президент призвал представителей крупного бизнеса вернуться в Украину.
- Украинский лидер подчеркнул, что свое состояние они получили благодаря Украине, поэтому сейчас должны быть с народом.
- Зеленский подчеркнул: сила олигархов не в деньгах, самолетах, а в гражданской позиции. По словам президента, сейчас украинцы увидят и поймут, для кого Украина является родиной, а для кого – площадкой для денег.
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