У Ахметова заверили, что олигарх вернется в Украину и 16 февраля будет в Мариуполе

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов будет точно находиться в Украине. В частности, 16 февраля – в Мариуполе.

По меньшей мере, в этом заверила пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова. Заметим, что некоторые западные СМИ называли именно 16 февраля как дату возможного нового вторжения России в Украину.

Напомним, 13 февраля Правительство выделило более 16 миллиардов, чтобы разблокировать полеты над Украиной

Ахметов не будет за границей и запланировал посетить Мариуполь

В украинских СМИ и сети распространилась информация, что представители крупного бизнеса покидают территорию Украины на фоне роста угрозы российского вторжения. В то же время западные медиа даже называли дату нападения – 15 или 16 февраля.

Среди выехавших называли и самого богатого человека Украины Рината Ахметова. Однако в его пресс-службе заверили, что как раз в "горячую дату", 16 февраля, бизнесмен будет в Мариуполе.

Ринат Ахметов в среду будет в Мариуполе,

– сказала спикер олигарха Анна Терехова.

Обратите внимание:

Намедни в украинских СМИ появилась информация, что несколько владельцев крупного бизнеса (например Борис Колесников, Игорь Абрамович и Ринат Ахметов) вылетели из Украины частными самолетами.

А 1 февраля стало известно, что правоохранители провели обыски на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге, большинство акций которого – собственность Рината Ахметова.

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