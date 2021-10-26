У Ангелы Меркель закончились полномочия канцлера Германии

В Германии состоялось первое заседание нового созыва Бундестага. Именно с этого дня полномочия Ангелы Меркель прекращаются.

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель продолжить правительственную деятельность до избрания нового канцлера. Об этом сообщает Офис президента.

Кстати, Меркель до конца каденции будет заниматься организацией нормандской встречи.

Меркель не может отказать

Срок полномочий канцлера и федерального министра официально заканчивается учредительной сессией парламента. Штайнмайер уже 26 октября во дворце Бельвю передаст удостоверения об увольнении членам федерального правительства.

Впрочем, президент официально попросил Ангелу Меркель продолжать исполнять обязанности канцлера. Этот шаг привычен в случаях, когда новый глава правительства еще не избран во время заседания нового Бундестага.

Статья 69 Основного закона Германии предусматривает, что федеральный президент может потребовать от канцлера или министра продолжить деятельность до назначения преемника. Ни канцлер, ни министр не могут отказать в этом.

Ангела Меркель не будет канцлером Германии: коротко