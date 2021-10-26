У Ангелы Меркель закончились полномочия канцлера Германии
Источник:Der Tagesspiegel
В Германии состоялось первое заседание нового созыва Бундестага. Именно с этого дня полномочия Ангелы Меркель прекращаются.
Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель продолжить правительственную деятельность до избрания нового канцлера. Об этом сообщает Офис президента.
Кстати, Меркель до конца каденции будет заниматься организацией нормандской встречи.
Меркель не может отказать
Срок полномочий канцлера и федерального министра официально заканчивается учредительной сессией парламента. Штайнмайер уже 26 октября во дворце Бельвю передаст удостоверения об увольнении членам федерального правительства.
Впрочем, президент официально попросил Ангелу Меркель продолжать исполнять обязанности канцлера. Этот шаг привычен в случаях, когда новый глава правительства еще не избран во время заседания нового Бундестага.
Статья 69 Основного закона Германии предусматривает, что федеральный президент может потребовать от канцлера или министра продолжить деятельность до назначения преемника. Ни канцлер, ни министр не могут отказать в этом.
Ангела Меркель не будет канцлером Германии: коротко
- Ангела Меркель возглавляла германское правительство 16 лет. Впрочем, в выборах в сентябре 2021 года она решила не участвовать.
- Она приветствовала лидера Социал-демократической партии Олафа Шольца. Именно его политсила набрала самое большое количество голосов. Его же и называют вероятным преемником Меркеля.
- Канцлер перед ухода со своей должности поездила по странам Европы: посетила Владимира Зеленского, Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
- 22 октября политик в последний раз выступила на саммите Евросоюза. Лидеры ЕС встретили ее аплодисментами и устроили прощальную церемонию.