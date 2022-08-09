Возле авиабазы россиян в Крыму прогремели мощные взрывы

Возле Новофедоровки в Крыму слышали мощные взрывы. Они звучали возле аэродрома российских вооруженных сил.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 канал. Сначала говорили о 4 взрывах, впоследствии появилась информация о 6 – 7, а потом даже 15.

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Именно возле Новофедоровки военный аэродром россиян

Сейчас журналисты сообщают о двух пострадавших. Люди говорят, что было похоже, будто детонировали боеприпасы. Официально комментариев от государства-агрессора на этот счет не было.

Именно возле Новофедоровки расположен военный аэродром, откуда взлетают истребители и бомбардировщики, которые атаковали Юг Украины.

оккупанты пока взрывы комментируют очень скупо

Так называемый "глава" оккупационной администрации Крыма сергей аксенов подтвердил, что взрывы в Сакском районе были. Больше никакой информации он не сообщил, лишь отметил, что сам уезжает на место происшествия.

А вот пропагандистка маргарита симонян почему-то убеждена, что это не "прилет". В соцсетях она написала, что это диверсия, а возможно и вообще "головотяпство". Ее "коллега" по продуцированию фейков ольга скабеева была лаконична "Что-то вообще перебор".

Между тем, местные телеграм-каналы пишут, что население очень напугано. Из-за попыток людей быстро выехать образовались пробки.

По состоянию на 16:00 детонация продолжается. По информации телеграм-канала INSIDER UA , на аэродроме базировался 43-й истребительный авиационный полк вкс россии, в составе которого преимущественно самолеты Су-30 СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

Взрыв возле аэродрома неподалеку от Новофедоровки / Видео Риа-Мелитополь:

Черные столбы дыма видны возле города Саки / Видео из телеграма Анатолия Штирлица:​

Взрывы в оккупированном Крыму / Видео Сергея Стерненко:

Смотрите на карте, где расположена Новофедоровка:

На пляже началась паника

В сети появилось видео с пляжей во время взрывов. Испуганных отдыхающих просили спрятаться. Однако туристы в панике начали уезжать.

Взрывы были хорошо видны с пляжа / Видео из российских телеграм-каналов:

Смотрите в видео – в кремле не видят предпосылок для встречи путина и Зеленского: