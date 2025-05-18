У Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты

Экс-президенту США Джо Байдену поставили неутешительный диагноз. У него обнаружили рак простаты с метастазами в кости.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Что известно о раке у Байдена

В пятницу, 16 мая, у Джо Байдена диагностировали рак простаты с метастазами в кости, с показателем 9 по шкале Глисона (5-я группа риска).

Врачи поставили диагноз после того, как у Байдена обнаружили "небольшой узелок" на простате, который нуждался в "дальнейшем обследовании".