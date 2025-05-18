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24 Канал Новости мира У Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты
18 мая, 23:16
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У Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты

Дмитрий Усик
Основні тези
  • У Джо Байдена диагностирован рак простаты с метастазами в кости, показатель 9 по шкале Глисона.
  • Диагноз поставили после обнаружения "небольшого узелка" на простате.

Экс-президенту США Джо Байдену поставили неутешительный диагноз. У него обнаружили рак простаты с метастазами в кости.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Что известно о раке у Байдена

В пятницу, 16 мая, у Джо Байдена диагностировали рак простаты с метастазами в кости, с показателем 9 по шкале Глисона (5-я группа риска).

Врачи поставили диагноз после того, как у Байдена обнаружили "небольшой узелок" на простате, который нуждался в "дальнейшем обследовании".

Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет проводить эффективное лечение, 
– заверил представитель политика.

Как указал представитель, экс-президент и его семья сейчас рассматривают варианты лечения.

Добавим, что Джо Байден после завершения политической карьеры решил предоставлять услуги спикера. Свое выступление на мероприятии экс-президент США оценил в 300 тысяч долларов. Однако такое предложение, как пишет New York Post, не пользуется значительным спросом. Помощники считают, что ему навсегда стоит оставить публичные выступления – особенно после того, как он назвал темнокожих "цветными".