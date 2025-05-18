У Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты
- У Джо Байдена диагностирован рак простаты с метастазами в кости, показатель 9 по шкале Глисона.
- Диагноз поставили после обнаружения "небольшого узелка" на простате.
Экс-президенту США Джо Байдену поставили неутешительный диагноз. У него обнаружили рак простаты с метастазами в кости.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
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Что известно о раке у Байдена
В пятницу, 16 мая, у Джо Байдена диагностировали рак простаты с метастазами в кости, с показателем 9 по шкале Глисона (5-я группа риска).
Врачи поставили диагноз после того, как у Байдена обнаружили "небольшой узелок" на простате, который нуждался в "дальнейшем обследовании".
Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет проводить эффективное лечение,
– заверил представитель политика.
Как указал представитель, экс-президент и его семья сейчас рассматривают варианты лечения.
Добавим, что Джо Байден после завершения политической карьеры решил предоставлять услуги спикера. Свое выступление на мероприятии экс-президент США оценил в 300 тысяч долларов. Однако такое предложение, как пишет New York Post, не пользуется значительным спросом. Помощники считают, что ему навсегда стоит оставить публичные выступления – особенно после того, как он назвал темнокожих "цветными".