Байден впервые появился на публике после диагноза рака простаты

Бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после объявления о диагнозе рака простаты. Он посетил выпускной своего внука Роберта Хантера Байдена II в школе Солсбери, штат Коннектикут.

Это произошло в пятницу, и момент зафиксировали на фото, которые опубликовали его дочь Эшли Байден и жена Джилл в соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Байден появился на публике впервые после известия о его диагнозе рака простаты

На снимках Байден запечатлен вместе с семьей во время празднования выпускного своего внука Роберта Хантера Байдена II в школе Солсбери, штат Коннектикут. Джилл Байден добавила подпись к одному из фото.

Гордые бабушка и дедушка! Поздравляем, Хантере – мы так гордимся тобой,

– написала она.

По некоторым более поздним фото, сделанными в тот же день, похоже, что Джо Байдена также видели в аэропорту, впрочем, в каком именно – неизвестно.

Напомним, в пятницу, 16 мая, у Джо Байдена диагностировали рак простаты с метастазами в кости, с показателем 9 по шкале Глисона (5-я группа риска).

Его офис опубликовал заявление, в котором отметил, что до прошлой недели ему никогда не ставили диагноз рака простаты. В заявлении также уточнилось, что бывший президент не проходил тестирование на рак простаты более десяти лет.