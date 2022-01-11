У Байдена готовятся к дезинформации от России о переговорах в Женеве
Источник:The White House
В США уверены, что Россия может распространять фейки о переговорах в Женеве 10 января 2021 года. В частности, страна-агрессор попытается спровоцировать повод для дальнейшей дестабилизации.
Представительница Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовятся к возможной дезинформации со стороны России. Не стоит удивляться, если страна распространит данные об обязательствах, которых не было.
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Или если она пойдет еще дальше и спровоцирует что-нибудь как повод для дальнейшей дестабилизации. Мы продолжаем призывать всех не поддаваться любым попыткам распространять дезинформацию,
– заметила Псаки.
Между тем представители страны-оккупанта заявили, что российские официальные заявления вроде бы полностью соответствуют действительности.
Переговоры в Женеве
- Переговоры США и России прошли в Женеве 10 января.
- Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия якобы не планирует нападать на Украину. В то же время, уже через несколько минут он цинично заметил: "риски военной конфронтации не стоит недооценивать".
- Тем временем заместитель американского госсекретаря Венди Шерман подчеркнула, что Штаты не позволят никому "закрыть двери в НАТО" для любой страны.
- США готовы вводить жесткие санкции, если Россия нападет на Украину.
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