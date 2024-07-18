Байден заболел коронавирусом: что говорят врачи

Президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Сейчас он испытывает легкие симптомы болезни.

Американский лидер получил положительный результат теста после своего первого мероприятия в Лас-Вегасе, где позже должен был выступить на ежегодной конференции UnidosUS. Именно в Лас-Вегасе Байден почувствовал первые симптомы болезни.

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У Байдена диагностировали коронавирус

Персональный врач Байдена сообщил, что тот получил свою первую дозу противовирусного препарата Paxlovid и теперь самоизолируется в своем доме в Рехобот-Бич в штате Делавэр.

Байден получил ревакцинацию и имеет легкие симптомы. Он едет в Делавэр, где уйдет на домашний карантин, и в течение этого времени будет продолжать выполнять все свои обязанности,

– проинформировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам врача, у Байдена насморк, кашель и общее недомогание.

На первом мероприятии он чувствовал себя нормально, но, поскольку его самочувствие не улучшилось, был проведен анализ на COVID-19, результат оказался положительным,

– говорится в заявлении врача.

Стоит отметить, что у Байдена ранее уже выявляли COVID-19. Впервые он получил положительный результат теста в июле 2022 года, после чего также переболел и во второй раз.

К слову, ранее Джо Байден заявил, что готов отказаться от участия в президентской гонке, если врачи обнаружат у него серьезные проблемы со здоровьем.