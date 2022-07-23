Поэтому Америка должна продемонстрировать выдержку и устойчивость. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

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В Вашингтоне переживают за Зеленского

США обеспокоены безопасностью Зеленского, потому что "это лидер воюющей страны, который имеет дело с противником, который безжалостен, жесток и способен практически на все".

Частью нашей цели в Украине является способность продемонстрировать силу, стойкость, выдержку, ловкость, способность, что будет иметь определенное влияние на нашу способность сдерживать других,

– заявил советник Байдена.

Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет помощи

"Критически важное мощное оружие позволит сохранить жизнь наших воинов и ускорит освобождение нашей земли от российского агрессора. Ценю стратегическую дружбу между нашими народами. Вместе к победе!" – написал Президент.

В новый пакет помощи входит необходимое военное оборудование. Речь идет о:

4 РСЗО HIMARS,

36 000 боеприпасов 105-миллиметрового калибра,

командно-штабные машины,

противотанковое оружие,

580 дронов Phoenix Ghost,

запчасти и другие принадлежности.

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