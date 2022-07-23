Через те Америка має продемонструвати витримку і стійкість. Про це заявив радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.
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У Вашингтоні хвилюються за Зеленського
США стурбовані безпекою Зеленського, тому що "це лідер країни, що воює, має справу з противником, який безжальний, жорстокий і здатний практично на все".
Частиною нашої мети в Україні є здатність продемонструвати силу, стійкість, витримку, спритність, спроможність, що матиме певний вплив на нашу здатність стримувати інших,
– заявив радник Байдена.
Зеленський подякував Байдену за новий пакет допомоги
"Критично важлива потужна зброя дасть змогу зберегти життя наших воїнів і пришвидшить звільнення нашої землі від російського агресора. Ціную стратегічну дружбу між нашими народами. Разом до перемоги!" – написав Президент.
До нового пакета допомоги входить необхідне військове обладнання. Мовиться про:
- 4 РСЗВ HIMARS,
- 36 000 боєприпасів 105-міліметрового калібру,
- командно-штабні машини,
- протитанкову зброю,
- 580 дронів Phoenix Ghost,
- запчастини та інше приладдя.
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