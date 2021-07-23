У берегов Турции утонула лодка с 45 людьми на борту: часть спасли
Источник:Anadolu
У берегов Турции затонула лодка с мигрантами. Власти страны выделили средства для поиска людей. Часть пассажиров смогли спасти.
Трагедия произошла вечером 22 июля. Власти страны сообщили, что на борту были нелегальные мигранты.
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В Турции затонула лодка с людьми
Лодка затонула в Средиземном море ориентировочно в 260 километрах к северо-западу от турецкого города Каш. В Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции сообщили, что трагедия произошла ориентировочно в 21 час. Как только власти страны узнали о трагедии, то направили на место турецкие морские корабли и самолет.
Предварительно известно, что на лодке закончилось горючее. Пока власти не сообщают, из какой страны мигранты вышли в море и откуда они родом. Они направлялись к берегам Италии. министерство обороны Турции заявило, что уже удалось спасти 37 из 45 беженцев.
Предварительно известно, что судно турецкой компании подобрало большинство людей, еще некоторых – греческий вертолет.
Судьба еще 8 человек остается неизвестной. Власти продолжают поисковые работы, несмотря на то, что в море бушует шторм.
Трагедия произошла недалеко от города Каш: смотрите на карте
Мигранты в Турции: последние новости
- Предварительно известно, что Турция вошла в историю как главный транзитный пункт для мигрантов, которые пытаются попасть в Европу.
- Нелегальные мигранты пытаются через Турцию попасть в Европу. Для этого они часто рискуют жизнью.
- Скажем, 4 апреля 2021 года у берегов Турции спасли более 100 мигрантов, которых контрабандисты пытались вывезти в Италию. Среди спасенных – дети и беременная женщина.
- 11 июля на Востоке Турции перевернулся и загорелся автобус с мигрантами. В результате много погибших и раненых. Тогда сообщали, что мигранты в основном направляются из Ирана, Афганистана и Пакистана и регулярно пересекают пешком ирано-турецкую границу. Перед тем, как ехать на Запад, их переправляют в Стамбул и Анкару.