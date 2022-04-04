В Беларуси заметили сотню единиц российской техники, едущих в сторону Москвы

Приблизительно сто единиц российской техники из Беларуси выехали в сторону России. Сообщается, что колонна направляется в Смоленск.

Об этом сообщает белорусский журналист Антон Мотолько. В своих соцсетях он активно обновляет карту передвижения вражеской техники.

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Какая техника двигается в сторону России

По словам Мотолько, большая колонна из 100 единиц военной техники с отметками "V" двигалась по трассе М1 из Минска в сторону Смоленска (Москва).

В комплектацию входят грузовики Урал и КамАЗ, УАЗ Патриот, КУНГ, бензовоз и автобус ПАЗ,

– отметил журналист.

Примечательно, что раньше технику перевозили по железной дороге, а теперь она на собственных колесах двигается в Россию.

Позже он добавил, что транспортные средства также были замечены под Оршей и вблизи села Абухава (Оршанский район Витебской области). Последнюю зафиксированную колонну сопровождала ГАИ.

Колонна российской техники с маркировкой V – смотрите видео: