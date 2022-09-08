"Хлопок" все чаще наведывается к оккупантам. Никакой информации о причинах взрыва в Васильевке пока не раскрывается. В то же время на обнародованных кадрах видно, как суетятся испуганные захватчики.

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Мощный прилет по позициям оккупантов в Васильевке,

– говорится в сообщении.

У блокпоста оккупантов в Васильевке прогремел взрыв / Скриншот с видео

"Хлопок" посещает оккупантов

"Хлопок" даже не собирается останавливаться. Он продолжает посещать оккупантов. В частности, на территории временно оккупированного Крыма: 8 сентября сообщили о взрывах в районе Сак и Новофедоровки.

Также не обошлось без "хлопка" в Новой Каховке. Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что "хлопок" могли пригласить местные партизаны. Взрыв раздался в районе местного водоканала.

Потери врага

Россия каждый день теряет в Украине свое "пушечное мясо". По состоянию на 8 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что удалось ликвидировать 51 250 захватчиков. Также уничтожили:

боевых бронированных машин – 4557 (+37) единиц;

артиллерийских систем – 1126 (+32) единицы;

РСЗО – 305 (+5) единиц;

средств ПВО – 159 (+3) единиц;

самолетов – 239 (+2) единиц;

вертолетов – 210 (+2) единиц.

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