"Бавовна" все частіше навідується до окупантів. Жодної інформації про причини вибуху у Василівці наразі не розкривають. Водночас на оприлюднених кадрах видно, як метушаться перелякані загарбники.
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Потужний приліт по позиціях окупантів у Василівці,
– мовиться у повідомленні.
Біля блокпоста окупантів у Василівці прогримів вибух / Скриншот з відео
"Бавовнятко" навідує окупантів
- "Бавовнятко" навіть не збирається зупинятися. Воно продовжує навідувати окупантів. Зокрема, на території тимчасово окупованого Криму: 8 вересня повідомили про вибухи в районі Сак та у Новофедорівці.
- Також не обійшлося без "бавовни" у Новій Каховці. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що "бавовнятко" могли запросити місцеві партизани. Вибух пролунав у районі місцевого водоканалу.
Втрати ворога
Росія щодня втрачає в Україні своє "гарматне м'ясо". Станом на 8 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що вдалося ліквідувати 51 250 окупантів. Також знищили:
- бойових броньованих машин – 4557 (+37) одиниць;
- артилерійських систем – 1126 (+32) одиниці;
- РСЗВ – 305 (+5) одиниць;
- засобів ППО – 159 (+3) одиниць;
- літаків – 239 (+2) одиниць;
- гелікоптерів – 210 (+2) одиниць.
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