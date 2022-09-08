"Бавовна" все частіше навідується до окупантів. Жодної інформації про причини вибуху у Василівці наразі не розкривають. Водночас на оприлюднених кадрах видно, як метушаться перелякані загарбники.

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Потужний приліт по позиціях окупантів у Василівці,

– мовиться у повідомленні.

Біля блокпоста окупантів у Василівці прогримів вибух / Скриншот з відео

"Бавовнятко" навідує окупантів

"Бавовнятко" навіть не збирається зупинятися. Воно продовжує навідувати окупантів. Зокрема, на території тимчасово окупованого Криму: 8 вересня повідомили про вибухи в районі Сак та у Новофедорівці.

Також не обійшлося без "бавовни" у Новій Каховці. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що "бавовнятко" могли запросити місцеві партизани. Вибух пролунав у районі місцевого водоканалу.

Втрати ворога

Росія щодня втрачає в Україні своє "гарматне м'ясо". Станом на 8 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що вдалося ліквідувати 51 250 окупантів. Також знищили:

бойових броньованих машин – 4557 (+37) одиниць;

артилерійських систем – 1126 (+32) одиниці;

РСЗВ – 305 (+5) одиниць;

засобів ППО – 159 (+3) одиниць;

літаків – 239 (+2) одиниць;

гелікоптерів – 210 (+2) одиниць.

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