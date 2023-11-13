Следовали действия Гитлера: на базе ХАМАС нашли арабский перевод "Майн Кампф"

Израильские военные продолжают операцию по уничтожению боевиков ХАМАС. И на их базе обнаружили интересную находку – арабский перевод "Майн Кампф" Адольфа Гитлера.

Об этом рассказала в соцсети X Армия обороны Израиля. Она также сопровождала сообщение фотографиями, подтверждающими находку на базе ХАМАС.

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ХАМАС поддерживает идеологию Гитлера

По сути, среди личных вещей боевиков ХАМАС была также книга Адольфа Гитлера. Интересно, что арабский перевод "Майн Кампф" был с закладками, выписанными цитатами и подчеркиваниями. Следовательно, можно предположить, что для одного из боевиков эта книга была настоящей методичкой.

Никогда снова это СЕЙЧАС. Силы ЦАХАЛ обнаружили экземпляр печально известной книги Гитлера "Mein Kampf", переведенной на арабский язык, в спальне ребенка, которая использовалась как база террористов ХАМАС в Газе,

– говорят в Армии обороны Израиля.



У боевиков ХАМАС обнаружили "Майн Кампф" на арабском / Фото ЦАХАЛ



У боевиков ХАМАС обнаружили "Майн Кампф" на арабском / Фото ЦАХАЛ

Войска страны подчеркнуло, что ХАМАС поддерживает идеологию Адольфа Гитлера. Напомним, что он ответственен за уничтожение еврейского народа в XX веке.

За время Второй мировой войны, согласно разным оценкам, погибли от 5 до 6 миллионов евреев. У значительной части унесли жизни нацисты и их приспешники в странах "оси" и на оккупированных территориях в Европе.

Заметим, что нападение ХАМАС на Израиль должно было быть еще более кровавым. В The Washington Post раскрыли ужасающие планы боевиков.

Нападение ХАМАС могло быть более кровавым