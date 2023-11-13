Про це розповіла у соцмережі X Армія оборони Ізраїлю. Вона також супроводила допис світлинами, які підтверджують знахідку на базі ХАМАС.

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ХАМАС підтримує ідеологію Гітлера

Власне, серед особистих речей бойовиків ХАМАС була також книга Адольфа Гітлера. Цікаво, що арабський переклад "Майн Кампф" був з закладками, виписаними цитатами та підкресленнями. Відтак, можна припустити, що для одного з бойовиків ця книжка була справжньою методичкою.

Ніколи знову це ЗАРАЗ. Сили ЦАХАЛ виявили примірник сумнозвісної книги Гітлера "Mein Kampf", перекладеної арабською мовою, у спальні дитини, яка використовувалася як база терористів ХАМАС у Газі,

– кажуть в Армії оборони Ізраїлю.



У бойовиків ХАМАС виявили "Майн Кампф" арабською / Фото ЦАХАЛ



У бойовиків ХАМАС виявили "Майн Кампф" арабською / Фото ЦАХАЛ

Військо країни наголосило, що ХАМАС підтримує ідеологію Адольфа Гітлера. Нагадаємо, що він відповідальний за знищення єврейського народу у XX столітті.

Звернімо увагу! За час Другої світової війни, згідно з різними оцінками, загинули від 5 до 6 мільйонів євреїв. У значної частини забрали життя нацисти та їхні посібники у країнах "осі" та на окупованих територіях у Європі.

Зауважимо, що напад ХАМАС на Ізраїль мав бути ще кривавішим. У The Washington Post розкрили жахливі плани бойовиків.

Напад ХАМАС міг бути кривавішим