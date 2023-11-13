Про це розповіла у соцмережі X Армія оборони Ізраїлю. Вона також супроводила допис світлинами, які підтверджують знахідку на базі ХАМАС.
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ХАМАС підтримує ідеологію Гітлера
Власне, серед особистих речей бойовиків ХАМАС була також книга Адольфа Гітлера. Цікаво, що арабський переклад "Майн Кампф" був з закладками, виписаними цитатами та підкресленнями. Відтак, можна припустити, що для одного з бойовиків ця книжка була справжньою методичкою.
Ніколи знову це ЗАРАЗ. Сили ЦАХАЛ виявили примірник сумнозвісної книги Гітлера "Mein Kampf", перекладеної арабською мовою, у спальні дитини, яка використовувалася як база терористів ХАМАС у Газі,
– кажуть в Армії оборони Ізраїлю.
У бойовиків ХАМАС виявили "Майн Кампф" арабською / Фото ЦАХАЛ
У бойовиків ХАМАС виявили "Майн Кампф" арабською / Фото ЦАХАЛ
Військо країни наголосило, що ХАМАС підтримує ідеологію Адольфа Гітлера. Нагадаємо, що він відповідальний за знищення єврейського народу у XX столітті.
Зауважимо, що напад ХАМАС на Ізраїль мав бути ще кривавішим. У The Washington Post розкрили жахливі плани бойовиків.
Напад ХАМАС міг бути кривавішим
- Видання, посилаючись на дані розвідок, пише про те, що палестинські бойовики планували дістатися західного берега річки Йордан. У їхніх намірах було розв'язання масштабнішої війни проти єврейської держави.
- До нападу готувалися заздалегідь. Бойовики від різноробів із Гази, які щодня виїжджали з анклаву на роботу в Ізраїль, збирали інформацію. Власне, чимало цих робочих працювали у тих населених пунктах, які 7 жовтня атакував ХАМАС.
- В одного з ліквідованих палестинських бойовиків виявили записник. У ньому був занотований наказ убити якомога більше мешканців і взяти якомога більше заручників.