В Чернигове продолжают разбирать завалы: жуткие фото
Источник:ГСЧС
Российские оккупанты всю ночь сбрасывали снаряды по гражданским объектам Чернигова. Спасатели до сих пор продолжают разбирать обрушенные дома.
В частности, под обстрел попали несколько школ и детский сад. На этих объектах работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям работали весь день.
Внимание В Чернигове под завалами школы нашли мертвого мужчину
Сейчас продолжаются поисковые работы на месте разрушенного дома по Черновола, 15В. Пока больше информации в ГСЧС не сообщили. Они продолжают неустанно работать.
Спасатели разбирают завалы / Фото ГСЧС
Поиски продолжаются по Черновола, 15В / Фото ГСЧС
Оккупанты разрушили дома / Фото ГСЧС
Известно только, что под завалами школы №15 до сих пор ищут людей (на 16:35 7 марта). В частности, уже обнаружили мертвого мужчину.
Добавим, что из-за обстрелов оккупантов с 6 марта 141 населенный пункт в Черниговской области остается без света. Речь идет о Черниговском, Нежинском и Прилукском районах.
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