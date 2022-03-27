В Чернобыле оккупанты развернули временный пункт управления и командный пункт
Источник:Стратком ВСУ
Российские террористы захватили Чернобыльскую АЭС еще в первый день войны. Теперь они развернули в городе временный пункт управления и командный пункт.
Россияне организовали транспортный коридор через город Припять. Он расположен в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции.
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В городе Чернобыль оккупантами развернут временный пункт управления группировки войск Восточного военного округа, а также командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады,
– говорится в сообщении.
Заметим, что сейчас в зоне отчуждения пылают масштабные пожары. Огонь уже охватил более десяти тысяч гектаров леса. Спасатели не могут приступить к тушению, ведь территорию контролируют россияне.
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