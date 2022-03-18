В День святого Патрика спикер Палаты представителей США Пелоси зачитала стих Боно об Украине
Источник:The Guardian
Каждый год в Ирландии отмечают День святого Патрика. Проходят разные действа, в частности обед друзей Ирландии в Вашингтоне.
На нем присутствовала и спикер Палаты представителей и одна из самых влиятельных демократов страны Нэнси Пелоси. Она решила поддержать Украину, зачитав стихотворение с упоминанием сегодняшней ситуации.
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Пелоси зачитала стихотворение Боно об Украине
Так, утром того дня Пелоси получила стихотворение от певца рок-группы U2 Боно. Его текст содержал не только ирландскую мифологию, но и русско-украинскую войну.
Я получила это сообщение сегодня утром от Боно,
– сказала Пелоси о солисте U2.
Пелоси зачитала стихотворение Боно, в котором упоминалось об изгнании змей Святым Патриком из Ирландии и трагической ситуации в Украине, где Патриком является Зеленский.
Полный текст стиха:
"О, святой Патрик, он своими молитвами изгнал змей,
но это еще не все, что нужно,
потому что змея символизирует
зло, которое поднимается
и прячется в вашем сердце, когда оно разбивается
И зло поднялось, друзья мои
Из тьмы, живущей в некоторых людях,
Но в печали и страхе
Вот когда могут явиться святые,
Чтобы снова изгнать тех старых змей
И они борются за то, чтобы мы были свободны
от психа в этой человеческой семье.
Ирландская грусть и боль
– теперь Украина
И имя Святого Патрика теперь Зеленский”.