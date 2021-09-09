У диктатора – финансовые проблемы: Лукашенко просит кредиторов о 3 миллиардах

Беларусь хочет получить 3 миллиарда долларов от Евразийского стабфонда. Переговоры об этом белорусское правительство уже начало с Россией.

Об этом СМИ рассказали сразу два источника в правительстве Беларуси. В фонде утверждают, что переговоры действительно ведутся, однако о сумме и конкретных сроках пока говорить рано.

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Пока идут предварительные консультации между фондом и Беларусью

Сейчас представители ЕФСР проводят предварительные консультации с властями Беларуси по наполнению программной матрицы мероприятий, которые могут быть поддержаны в рамках потенциального финансового кредита в среднесрочной перспективе,

– уточнили в фонде.

Ранее о том, что Минску могут оказать дополнительную финансовую помощь, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он является полномочным представителем России в ЕФСР.

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Сейчас главная задача – стимулировать процесс интеграции, подписания так называемых стратегических планов по интеграции наших экономик. Однако я не исключаю, что мы можем при необходимости помочь нашим партнерам,

– сказал Силуанов.

В белорусском правительстве говорят, что пока процесс выделения средств не согласован российской стороной. Мол, в Москве считают, что у фонда нет возможности предоставить ту сумму, о которой просят в Минске.

Сейчас лимит ЕФСР на предоставление кредита Беларуси – около 1,98 миллиарда долларов. И этот лимит полностью исчерпан. Поэтому осенью 2020 года ЕФСР дал Беларуси только 500 миллионов долларов – которые перераспределили из лимита России.

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Что известно о Евразийском фонде стабилизации и развития? Это региональный механизм, объем средств в распоряжении которого составляет 8,513 миллиарда долларов. Учредителями фонда являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Главные доноры – Россия и Казахстан, их взносы – 7,7 миллиарда и 1 миллиард соответственно.



Тихановская просила МВФ не выделять средства Беларуси

Отметим, что ранее большие финансовые проблемы у режима Лукашенко возникли из-за международных санкций. США летом ввели самый мощный пакет ограничений. Также лидер оппозиции Светлана Тихановская просила МВФ не предоставлять Беларуси средства – пока в стране не проведут новые выборы.