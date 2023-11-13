У Дубинского новые обыски: вероятно, нардепа подозревают в госизмене

У народного депутата Александра Дубинского сегодня, 13 ноября, проходят следственные действия. Вероятно, причиной обысков стало новое подозрение нардепу. Дубинского подозревают в госизмене.

О том, что нардеп фигурирует в деле о государственной измене, сообщил ряд СМИ со ссылкой на собственные источники.

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Нардепа подозревают в госизмене

NV со ссылкой на один источник пишет, что обыски связаны с делом о государственной измене. В то же время другой источник издания уточняет, что речь идет о преступной организации, которая была создана для дискредитации имиджа Украины на международной арене.

Речь идет о пресс-конференции "Новые факты о международной коррупции, Бурисме и схеме доведения Украины до банкротства". В ноябре 2019 года Дубинский проводил ее вместе с подозреваемым в госизмене экс-нардепом Андреем Деркачем.

Тогда на пресс-конференции Дубинский и Деркач предложили президенту Владимиру Зеленскому и тогдашнему президенту США Дональду Трампу "расследовать факты легализации" 7,4 миллиарда долларов окружением украинского экс-президента беглеца Виктора Януковича якобы через американский инвестиционный фонд Franklin Templeton Investments, близкий к Демократической партии США.

Что известно о делах против Дубинского

В начале августа СБУ и ГБР провели обыски у Дубинского из-за возможной подделки им документов для выезда за границу. По данным следствия, во время войны нардеп получил разрешение выехать из Украины для сопровождения отца на лечение.

Однако, он не сопровождал отца. В ГБР утверждают, что за границей Дубинский дважды посетил Италию, Хорватию и Испанию. Кроме того, в соцсетях девушка Дубинского публиковала фото вместе с совместного отдыха за границей.

Государственное бюро расследований допрашивало Дубинского дважды: 4 августа и 7 августа. После последнего – 8 августа нардепу объявили подозрение.

Кроме того, 1 ноября правоохранители снова пришли к Дубинскому с обысками. По данным СБУ, нардеп организовал схему, чтобы нелегально переправить за границу родного брата своей девушки.

Поэтому, через несколько дней Дубинскому сообщили о втором подозрении – в организации незаконной переправки людей через государственную границу.

6 ноября Дубинского отправили под круглосуточный домашний арест.

Официально в правоохранительных органах не раскрывают причину обысков и следственных действий. Детали нынешнего дела обещают впоследствии.