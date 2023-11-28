У Европарламента высадили куст калины: эксклюзивные кадры
Европалламентарии во главе с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой вместе с украинской делегацией высадили куст калины возле Европарламента. Дерево станет символом светлого будущего Украины в ЕС.
Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала София Назаренко из Брюсселя. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил, что куст калины – это символ надежды на светлое будущее.
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Это не просто дерево. Это надежда на светлое будущее. Я убежден, что эта калина высажена здесь будет еще раз напоминать о том, что у нас общее светлое будущее. И я хочу видеть, что это дерево будет расти так же крепко и устойчиво, как и воля украинского народа,
– сказал Стефанчук.
Европарламентарии и украинские дипломаты совместно посадили куст калины у Европарламента / Фото Софии Назаренко, 24 Канал
Калина станет символом Украины на светлое будущее / Фото Софии Назаренко, 24
Европарламент в очередной раз демонстрирует солидарность с Украиной / Фото Софии Назаренко, 24 Канал
Возле Европарламента высадили куст калины: видео 24 КаналаЗаметим, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук 27 – 30 ноября находится с рабочим визитом в Брюсселе.
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