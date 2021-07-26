У Фонда гарантирования вкладов завелся клон: его проверяет полиция

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил компанию-двойника. Частная фирма полностью переняла себе название фонда и действует якобы от его имени.

В фонде предупреждают, что не имеют никакого отношения к "клону". За его проверку уже взялась полиция.

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"Тезка" расширила себе полномочия фонда

У Фонда гарантирования вкладов появился клон – "Финансовая компания "Фонд гарантирования вкладов". Ее зарегистрировали 25 марта 2021 года.

"Клон" в видах своей деятельности отметил:

строительство жилых и нежилых зданий;

другие виды денежного посредничества;

другие виды кредитования;

предоставление других финансовых услуг.

Это значительно шире, чем тот перечень услуг, которым занимается непосредственно Фонд гарантирования вкладов.

Что такое Фонд гарантирования вкладов физических лиц?

Это учреждение в Украине, которое защищает интересы физических лиц-вкладчиков банков и проводит вывод неплатежеспособных банков с рынка. Фонд гарантирует каждому вкладчику банка возмещение средств по его вкладу.



Участниками Фонда являются все негосударственные банки на территории Украины. Банк приобретает статус участника Фонда в день получения им банковской лицензии.



Данные на основе Это учреждение в Украине, которое защищает интересы физических лиц-вкладчиков банков и проводит вывод неплатежеспособных банков с рынка. Фонд гарантирует каждому вкладчику банка возмещение средств по его вкладу.Участниками Фонда являются все негосударственные банки на территории Украины. Банк приобретает статус участника Фонда в день получения им банковской лицензии.Данные на основе Википедии

Призываем всех быть внимательными при заключении разного рода сделок с указанной финкомпанией,

– предостерегли в настоящем фонде.

Фонд гарантирования вкладов уже обратился к правоохранителям, чтобы те приняли против псевдофирмы соответствующие меры.

В фонде гарантирования вкладов добавляют, что среди учредителей компании-двойника отмечаются недобросовестные заемщики одного из банков, которые ликвидируют.

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