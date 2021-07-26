У Фонда гарантирования вкладов завелся клон: его проверяет полиция
Источник:Фонд гарантирования вкладов
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил компанию-двойника. Частная фирма полностью переняла себе название фонда и действует якобы от его имени.
В фонде предупреждают, что не имеют никакого отношения к "клону". За его проверку уже взялась полиция.
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"Тезка" расширила себе полномочия фонда
У Фонда гарантирования вкладов появился клон – "Финансовая компания "Фонд гарантирования вкладов". Ее зарегистрировали 25 марта 2021 года.
"Клон" в видах своей деятельности отметил:
- строительство жилых и нежилых зданий;
- другие виды денежного посредничества;
- другие виды кредитования;
- предоставление других финансовых услуг.
Это значительно шире, чем тот перечень услуг, которым занимается непосредственно Фонд гарантирования вкладов.
Что такое Фонд гарантирования вкладов физических лиц?
Это учреждение в Украине, которое защищает интересы физических лиц-вкладчиков банков и проводит вывод неплатежеспособных банков с рынка. Фонд гарантирует каждому вкладчику банка возмещение средств по его вкладу.
Участниками Фонда являются все негосударственные банки на территории Украины. Банк приобретает статус участника Фонда в день получения им банковской лицензии.
Данные на основе Википедии
Призываем всех быть внимательными при заключении разного рода сделок с указанной финкомпанией,
– предостерегли в настоящем фонде.
Фонд гарантирования вкладов уже обратился к правоохранителям, чтобы те приняли против псевдофирмы соответствующие меры.
В фонде гарантирования вкладов добавляют, что среди учредителей компании-двойника отмечаются недобросовестные заемщики одного из банков, которые ликвидируют.
Пирамиду B2B Jewelry снова закрыли
- СБУ 26 июля провела десяток обысков в магазинах B2B Jewelry и по месту жительства их основателя.
- В конце концов магазины закрыли и опечатали, а ряд документов и ювелирку изъяли.
- Организаторы позиционируют себя как сеть "ювелирных магазинов". Помимо украшений, структура предлагает своим клиентам пассивный доход от инвестиций под более 400% годовых.
- Однако, по данным правоохранителей, B2B Jewelry – это масштабная финансовая пирамида. Ее организаторы уже обманули более 600 тысяч человек и присвоили 250 миллионов долларов.
- В августе 2020 года СБУ блокировала их деятельность, однако весной 2021 магазины с ювелиркой снова возобновили работу.