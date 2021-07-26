У фонді застерігають, що не мають жодного стосунку до "клона". За його перевріку вже взялася поліція.

До речі СБУ опечатала всі магазини B2B Jewelry: фото, відео

"Тезка" розширила собі повноваження фонду

У фонду гарантування вкладів з'явився клон – "Фінансова компанія "Фонд гарантування вкладів". Її зареєстрували 25 березня 2021 року.

"Клон" у видах своєї діяльності відзначив:

  • будівництво житлових і нежитлових будівель;
  • інші види грошового посередництва;
  • інші види кредитування;
  • надання інших фінансових послуг.

Це значно ширше, ніж той перелік послуг, яким займається власне фонд гарантування вкладів.

Що таке Фонд гарантування вкладів фізичних осіб?

Це установа в Україні, що захищає інтереси фізичних осіб-вкладників банків та проводить виведення неплатоспроможних банків з ринку. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом.

Учасниками Фонду є усі недержавні банки на території України. Банк набуває статусу учасника Фонду в день отримання ним банківської ліцензії.

Дані на основі Вікіпедії

Закликаємо усіх бути уважними при укладенні різного роду угод із вказаною фінкомпанією,
– застерегли у справжньому фонді.

Фонд гарантування вкладів уже звернувся до правоохоронців, щоб ті вжили проти псевдофірми відповідні заходи.

У фонді гарантування вкладів додають, що серед засновників компанії-двійника відзначаються недобросовісні позичальники одного з банків, які ліквідовують.

Піраміду B2B Jewelry знову закрили

  • СБУ 26 липня провела десяток обшуків у магазинах B2B Jewelry і за місцем проживання їх засновника.
  • Зрештою магазини закрили і опечатали, а низку документів і ювелірки вилучили.
  • Організатори позиціюють себе як мережу "ювелірних магазинів". Окрім прикрас, структура пропонує своїм клієнтам пасивний дохід від інвестицій під понад 400% річних.
  • Однак, за даними правоохоронців, B2B Jewelry – це масштабна фінансова піраміда. Її організатори вже обдурили понад 600 тисяч людей і привласнили 250 мільйонів доларів.
  • У серпні 2020 року СБУ блокувала їхню діяльність, втім навесні 2021 магазини з ювеліркою знову відновили роботу.