У фонді застерігають, що не мають жодного стосунку до "клона". За його перевріку вже взялася поліція.

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"Тезка" розширила собі повноваження фонду

У фонду гарантування вкладів з'явився клон – "Фінансова компанія "Фонд гарантування вкладів". Її зареєстрували 25 березня 2021 року.

"Клон" у видах своєї діяльності відзначив:

будівництво житлових і нежитлових будівель;

інші види грошового посередництва;

інші види кредитування;

надання інших фінансових послуг.

Це значно ширше, ніж той перелік послуг, яким займається власне фонд гарантування вкладів.

Що таке Фонд гарантування вкладів фізичних осіб? Це установа в Україні, що захищає інтереси фізичних осіб-вкладників банків та проводить виведення неплатоспроможних банків з ринку. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом.



Учасниками Фонду є усі недержавні банки на території України. Банк набуває статусу учасника Фонду в день отримання ним банківської ліцензії.



Дані на основі Це установа в Україні, що захищає інтереси фізичних осіб-вкладників банків та проводить виведення неплатоспроможних банків з ринку. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом.Учасниками Фонду є усі недержавні банки на території України. Банк набуває статусу учасника Фонду в день отримання ним банківської ліцензії.Дані на основі Вікіпедії

Закликаємо усіх бути уважними при укладенні різного роду угод із вказаною фінкомпанією,

– застерегли у справжньому фонді.

Фонд гарантування вкладів уже звернувся до правоохоронців, щоб ті вжили проти псевдофірми відповідні заходи.

У фонді гарантування вкладів додають, що серед засновників компанії-двійника відзначаються недобросовісні позичальники одного з банків, які ліквідовують.

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