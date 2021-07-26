У фонді застерігають, що не мають жодного стосунку до "клона". За його перевріку вже взялася поліція.
До речі СБУ опечатала всі магазини B2B Jewelry: фото, відео
"Тезка" розширила собі повноваження фонду
У фонду гарантування вкладів з'явився клон – "Фінансова компанія "Фонд гарантування вкладів". Її зареєстрували 25 березня 2021 року.
"Клон" у видах своєї діяльності відзначив:
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- інші види грошового посередництва;
- інші види кредитування;
- надання інших фінансових послуг.
Це значно ширше, ніж той перелік послуг, яким займається власне фонд гарантування вкладів.
Що таке Фонд гарантування вкладів фізичних осіб?Це установа в Україні, що захищає інтереси фізичних осіб-вкладників банків та проводить виведення неплатоспроможних банків з ринку. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом.
Учасниками Фонду є усі недержавні банки на території України. Банк набуває статусу учасника Фонду в день отримання ним банківської ліцензії.
Дані на основі Вікіпедії
Закликаємо усіх бути уважними при укладенні різного роду угод із вказаною фінкомпанією,
– застерегли у справжньому фонді.
Фонд гарантування вкладів уже звернувся до правоохоронців, щоб ті вжили проти псевдофірми відповідні заходи.
У фонді гарантування вкладів додають, що серед засновників компанії-двійника відзначаються недобросовісні позичальники одного з банків, які ліквідовують.
Піраміду B2B Jewelry знову закрили
- СБУ 26 липня провела десяток обшуків у магазинах B2B Jewelry і за місцем проживання їх засновника.
- Зрештою магазини закрили і опечатали, а низку документів і ювелірки вилучили.
- Організатори позиціюють себе як мережу "ювелірних магазинів". Окрім прикрас, структура пропонує своїм клієнтам пасивний дохід від інвестицій під понад 400% річних.
- Однак, за даними правоохоронців, B2B Jewelry – це масштабна фінансова піраміда. Її організатори вже обдурили понад 600 тисяч людей і привласнили 250 мільйонів доларів.
- У серпні 2020 року СБУ блокувала їхню діяльність, втім навесні 2021 магазини з ювеліркою знову відновили роботу.