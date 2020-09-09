СБУ заблокувала фінансову піраміду B2B Jewelry ще 27 серпня, але магазини мережі продовжують працювати. Правоохоронці кажуть: це аби люди могли обміняти придбані сертифікати на продукцію – ювелірні прикраси.

В СБУ кажуть, що причетним до організації B2B Jewelry оголосили підозру в шахрайстві та відмиванні грошей, пише hromadske. Двом із них вже обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

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Водночас магазини мережі все ще працюють: мовляв, аби люди, які вклали в піраміду гроші, могли зараз бодай обміняти сертифікати на продукцію – золоті та срібні прикраси.

Зауважимо, назву піраміди правоохоронці не вказали у своїх повідомленнях, але на оприлюднених ними фото помітно один з магазинів ювелірних виробів та папери, схожі на "сертифікати" B2B Jewelry.

Піраміда B2B Jewelry: як працювала схема (версія слідства)

B2B Jewelry – масштабна фінансова піраміда, до якої залучили понад 600 тисяч людей.

250 мільйонів доларів організатори піраміди вже привласнили.

Організатори – приблизно 20 людей та сотня підконтрольних їм юридичних осіб.

На привласнені гроші вони купили нерухомість, 18 елітних позашляховиків, коштовності та інше майно.

B2B Jewelry: що це за структура (версія організаторів)

B2B Jewelry – це мережа, яка продає ювелірні вироби.

В Україні, Росії та Казахстані є приблизно 100 магазинів, а ще й свій ювелірний завод у Вінниці.

Клієнтам, окрім прикрас, структура пропонує пасивний дохід від інвестицій під понад 400% річних.

Журналіст Денис Бігус ще в березні детально проаналізував B2B Jewelry: дивіться відео

А вже в травні 2020 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку назвала B2B Jewelery проєктом, який "має ознаки сумнівного" (адже 400% прибутку – це нереально) та може незаконно заволодіти грошима людей.

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