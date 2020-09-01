B2B Jewelry "прикрили": чи зможуть повернути свої гроші люди, які повелись на фінансову піраміду
Служба безпеки України заблокувала діяльність шахрайської схеми B2B Jewelry, яка обдурювала людей. Приблизно 600 тисяч людей втратили шалені гроші, вкладаючи їх у фінансову піраміду. Однак чи можливо тепер повернути їх – читайте далі.
Адвокат Володимир Місечко в ефірі 24 каналу зазначив, вкладниками у B2B Jewelry є люди, які живуть "від зарплати до зарплати". Саме тому для них дуже важливі втрачені гроші.
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"Ці люди не захищені. Я надіюсь, що більшість людей все ж зможуть повернути ці кошти. Однак є багато складових", – сказав адвокат.
Процес повернення коштів триватиме 3 – 4 роки, – Місечко
За словами Місечка, люди точно не повернуть гроші найближчим часом. "Це не станеться завтра чи післязавтра. Це 600 тисяч людей. Кожну особу треба допитати і визнати її потерпілою", – пояснив адвокат.
Відомо, що за ці кошти було придбано багато нерухомого майна, рухомого, активів. Я впевнений, що більшість коштів вивели закордон, а це вже зовсім інші суди. Тому говорити про те, що це буде найближчим часом – однозначно ні. Цей процес займе 3 – 4 роки,
– зауважив Місечко.
Якщо повернуть гроші, то точно не всю суму, – адвокат
Як ствердив Місечко, можливо, якісь кошти все ж вкладники повернуть, але точно не всі. "Витрачати значно простіше ніж повертати. Ці кошти давно у інших активах. Повірте, у цих осіб були доволі непогані консультанти", – заявив адвокат.
Він пояснив, що у Цивільному кодексі є таке розуміння, як "добросовісний набувач". Воно ще більше ускладнює ситуацію.
2 – 3 купівлі чи продажі відбулось – і вже людина, яка володіє майном, придбаним за вкрадені кошти, є добросовісним набувачем. Через суд визнати це незаконним доволі важко,
– запевнив Місечко.
Ще важливим фактором є те, що постраждалі від фінансової піраміди – малозабезпечені люди. Їм буде складно виграти у суді.
Чи зможуть люди повернути втрачені гроші, які вкладали у фінансову піраміду: відео