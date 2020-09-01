Служба безпеки України заблокувала діяльність шахрайської схеми B2B Jewelry, яка обдурювала людей. Приблизно 600 тисяч людей втратили шалені гроші, вкладаючи їх у фінансову піраміду. Однак чи можливо тепер повернути їх – читайте далі.

Адвокат Володимир Місечко в ефірі 24 каналу зазначив, вкладниками у B2B Jewelry є люди, які живуть "від зарплати до зарплати". Саме тому для них дуже важливі втрачені гроші.

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"Ці люди не захищені. Я надіюсь, що більшість людей все ж зможуть повернути ці кошти. Однак є багато складових", – сказав адвокат.

Процес повернення коштів триватиме 3 – 4 роки, – Місечко

За словами Місечка, люди точно не повернуть гроші найближчим часом. "Це не станеться завтра чи післязавтра. Це 600 тисяч людей. Кожну особу треба допитати і визнати її потерпілою", – пояснив адвокат.

Відомо, що за ці кошти було придбано багато нерухомого майна, рухомого, активів. Я впевнений, що більшість коштів вивели закордон, а це вже зовсім інші суди. Тому говорити про те, що це буде найближчим часом – однозначно ні. Цей процес займе 3 – 4 роки,

– зауважив Місечко.

Якщо повернуть гроші, то точно не всю суму, – адвокат

Як ствердив Місечко, можливо, якісь кошти все ж вкладники повернуть, але точно не всі. "Витрачати значно простіше ніж повертати. Ці кошти давно у інших активах. Повірте, у цих осіб були доволі непогані консультанти", – заявив адвокат.

Він пояснив, що у Цивільному кодексі є таке розуміння, як "добросовісний набувач". Воно ще більше ускладнює ситуацію.

2 – 3 купівлі чи продажі відбулось – і вже людина, яка володіє майном, придбаним за вкрадені кошти, є добросовісним набувачем. Через суд визнати це незаконним доволі важко,

– запевнив Місечко.

Ще важливим фактором є те, що постраждалі від фінансової піраміди – малозабезпечені люди. Їм буде складно виграти у суді.

Чи зможуть люди повернути втрачені гроші, які вкладали у фінансову піраміду: відео