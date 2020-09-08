Фінансова піраміда B2B Jewelry: суд відправив під домашній арешт 2 організаторів
Служба безпеки України викрила 3 учасників фінансової піраміди у привласненні 250 мільйонів доларів. Двом ключовим учасникам афери суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Про підозру повідомили організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру, передає пресслужба СБУ.
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Учасникам афери повідомили про підозру
- у вчиненні злочину групою осіб,
- шахрайстві з фінансами,
- відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.
Шахраям загрожує позбавлення волі терміном від 8 до 15 років з конфіскацією майна.
В СБУ нагадали, що кримінальне провадження щодо піраміди почалось 27 серпня 2020 року. Правоохоронці провели 48 обшуків у підозрюваних. Суд наклав арешти на банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно зловмисників.
Проте наразі магазини B2B Jewelry продовжують працювати, щоб ошукані інвестори мали можливість обміняти вже придбані сертифікати на гроші або продукцію.
Коротко про аферу B2B Jewelry
- В Україні взагалі не існує юридичної особи В2В Jewerly. Це бренд, під яким працює мережа магазинів ювелірного заводу "Шарм".
- Фінансова піраміда діяла з 2019 року. До організації афери причетні 20 людей. За рік компанія ошукала 600 тисяч довірливих інвесторів на 250 мільйонів доларів.
- За привласнені кошти махінатори придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому будинками, 18 елітних позашляховиків, коштовності та інше рухоме і нерухоме майно.
- На співвласників компанії вже було кілька кримінальних проваджень. Генпрокуратура підозрювала їх в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а також у використанні схеми – виведення готівки через фіктивний благодійний фонд.
- СБУ заблокувала діяльність злочинного угруповання 27 серпня 2020 року.