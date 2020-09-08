Служба безпеки України викрила 3 учасників фінансової піраміди у привласненні 250 мільйонів доларів. Двом ключовим учасникам афери суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про підозру повідомили організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру, передає пресслужба СБУ.

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Учасникам афери повідомили про підозру

у вчиненні злочину групою осіб,

шахрайстві з фінансами,

відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.

Шахраям загрожує позбавлення волі терміном від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

В СБУ нагадали, що кримінальне провадження щодо піраміди почалось 27 серпня 2020 року. Правоохоронці провели 48 обшуків у підозрюваних. Суд наклав арешти на банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно зловмисників.

Проте наразі магазини B2B Jewelry продовжують працювати, щоб ошукані інвестори мали можливість обміняти вже придбані сертифікати на гроші або продукцію.

Коротко про аферу B2B Jewelry