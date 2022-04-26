Возле границы с Украиной в Белгородской области находится до 5 российских БТГр
26 апреля 2022 , 19:23Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
В приграничных с Украиной районах Белгородской области российские оккупанты содержат полевые лагеря для восстановления боеспособности и подготовки подразделений.
Согласно информации Генштаба, очень близко к украинской границе в Белгородской области россияне разместили до пяти батальонных тактических групп.
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Заметим, что больше всего Белгородская область России граничит с Харьковщиной. Чуть меньше с Луганской и Сумской областями.
Хотя россияне ушли из Сумской области, периодически они обстреливают ее из территории России.
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