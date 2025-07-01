У экс-главы Минобороны Резникова НАБУ провело обыски, – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск у бывшего министра обороны Алексея Резникова. По данным СМИ, во время следственных действий были изъяты документы, "левый" телефон и другие вещи.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду" и "Зеркало недели".

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Что известно об обысках у Резникова

Источник УП сообщил, что НАБУ провело обыски у Резникова. У экс-министра "нашли левый телефон и еще что-то".

В то же время источники "Зеркала недели" в правоохранительных органах рассказали, что, вероятно, обыски прошли в рамках дела о закупке продуктов для армии по завышенным ценам.

Интересно, что НАБУ в апреле заявляли, что бывший глава Минобороны на тот момент не фигурировал в производстве как подозреваемый.

Также результаты указывают на то, что Резникова заранее об обыске не предупреждали. Также детективами был изъят ряд значимых документов.

Добавим, что по информации источников "РБК-Украина", у Резникова уже неоднократно проводили обыски ранее. Также собеседник добавил, что у экс-министра не находили и не изымали никаких документов и "левых телефонов".

Это также подтвердил источник в окружении Резникова изданию LIGA.net. По словам собеседника, следственные действия "состоялись раньше, не вчера".

Обратите внимание! 24 Канал пытался взять комментарий в НАБУ относительно обысков у Резникова, однако в ведомстве отмолились комментировать, аргументируя это тайной следствия.

Что предшествовало

21 января 2023 года издание "Зеркало недели" обнародовало материал, в котором говорилось о том, что Министерство обороны Украины закупало продукты для военных по завышенным ценам, которые вдвое или втрое превышали стоимость аналогичных товаров в киевских магазинах.

В частности, речь шла о договоре, заключенном в декабре с компанией "Актив компани", который от имени Минобороны подписал Богдан Хмельницкий. Ранее он фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.

Наиболее резонансной оказалась информация о "яйцах по 17 гривен". В журналистском расследовании эту сумму указывали как стоимость одного яйца, хотя в документах указывалась цена также за 100 граммов.

, Минобороны назвало обнародованную информацию манипулятивной и вводящей в заблуждение, и заявило о намерении обратиться в СБУ. Резников отверг обвинения, но впоследствии, в интервью "Украинской правде", признал, что отреагировал слишком эмоционально, и пообещал проверить все озвученные факты.

На фоне скандала с завышенными ценами на продукты заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января. На следующий день стало известно и об увольнении Богдана Хмельницкого с должности директора департамента закупок Минобороны.

В сентябре 2023 года Верховная Рада поддержала отставку Алексея Резникова с должности министра обороны.