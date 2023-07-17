У Эрдогана все карты на руках: как он может наказать Путина за отказ от зерновой сделки

Россия сразу после ночного "хлопка" на Крымском мосту приостановила договоренности о зерновом соглашении. Однако в Кремле не исключают возможности вернуться к нему, как только его договоренности будут выполнены.

Кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский рассказал 24 Каналу, что до инцидента на Крымском мосту Владимир Путин был готов продлить зерновую сделку. Но теперь на его решение отказаться от нее, Реджеп Эрдоган может дать жесткий ответ.

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Зерновое соглашение имеет большое значение для Эрдогана

Если бы не случился "хлопок" на Крымском мосту, Путин запустил бы знакомую российскую схему, когда бы он пару дней "покочевряжился", попытался бы перекрыть канал поставки зерна по Черному морю, и в итоге согласился бы на зерновое соглашение. Ведь связываться с Турцией в военном плане, Россия сейчас не готова.

А на самом деле у Эрдогана все карты на руках, а не у Владимира Путина. У него есть большой набор опций, чтобы наказать российского диктатора за отказ от зерновой сделки,

– подчеркнул Преображенский.

Эрдоган является главным выгодоприобретателем от нее, потому что в Турции частные компании, в частности, приближенные к семье президента страны, получают огромные сверхприбыли благодаря транзиту и перепродаже зерна.

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Каким может быть "ответ" Путину

Если Путин не пересмотрит свое решение по продлению зернового соглашения, у Эрдогана есть много способов, как нанести вред России:

президент Турции "руками" Азербайджана может разогреть военные действия на Южном Кавказе. Там может снова вспыхнуть Карабах, тем более что недавно Азербайджан снова демонстративно перекрыл дорогу из Армении на территории Карабаха, которые контролируют армяне;

транзит из России через Турцию газа, до сих пор частично попадающий в Европейский Союз, и историю российского газового хаба в Турции Эрдоган может остановить в любой момент;

сооружение в Турции АЭС, которая строится в основном на российские кредиты, Эрдоган также может приостановить. Россия же не получить деньги, вложенные и в проект. А завершение строительства АЭС могут осуществить конкуренты России в области атомной энергетики – Франция, США и даже Украина;

"Это будет означать потерю миллиардов долларов компании "Росатом", которая до сих пор не находится под санкциями большей части мирового сообщества. Она получает сверхприбыли, а также ввозит в Россию компоненты двойного назначения для российских ракет и вооружения", –отметил кандидат политических наук.

также Эрдоган может перекрыть каналы контрабанды, попадающей из Турции в Россию с учетом возможных сверхприбылей, которые можно получить благодаря этому. А также он может перекрыть для России контрабандные каналы нефти, которые все равно сохраняются через Черноморские проливы.

"А чем может ответить Эрдогану Путин? Запретить ввозить в Россию помидоры из Турции?", – предположил Иван Преображенский.

Что этому предшествовало