Об этом сообщает польское издание Wprost.
Что произошло в эфире?
Журналист Роберт Мазурек брал интервью у Кароля Навроцкого для Kanał Zero.
Они говорили, в частности, о возможном вето на закон о криптовалютах, а также о путанице вокруг принятия присяги судьями Конституционного трибунала.
В определенный момент в студию позвонил один из зрителей. Пока мужчина задавал вопросы, у президента из кармана выпал снюс.
Справка. Снюс – это табачный или никотиновый продукт в виде маленьких пакетиков, которые кладут под верхнюю губу. Он не курится и не жуется, зато никотин всасывается через слизистую оболочку рта. Традиционно снюс популярен в скандинавских странах, в частности в Швеции.
На помощь Навроцкому пришел Роберт Мазурек – он наклонился, поднял пакетик и подал его политику.
Человек хотел быть вежливым,
– пошутил ведущий сквозь смех.
Когда зритель, который дозвонился в студию, несколько растерялся, Мазурек объяснил, что смех был вызван тем, что он только что поднял и передал президенту снюс.
Навроцкий уже не впервые попадает в подобные истории
О любви Кароля Навроцкого к снюсу все узнали еще во время выборов в 2025 году: тогда политик принял "никотиновую жвачку" прямо во время телевизионных дебатов с Рафалом Тшасковским.
Часть общества даже заподозрила Навроцкого в наркозависимости. В ответ он пригласил тех, кто имеет "какие-то нездоровые предложения", пройти открытые тесты на физическую подготовку и здоровье.
История повторилась в сентябре 2025 года, когда Кароль Навроцкий посетил 80-ю сессию Генассамблеи ООН. Тогда в сети появилось видео, как во время перерыва помощник или охранник передал из кармана политику коробочку, в которой, вероятно, был снюс, после чего польский президент поместил его под губу.