У каждой остался несовершеннолетний ребенок, – посол о гибели украинок в Германии

В ужасной железнодорожной аварии погибли 2 украинки. У каждой из женщин остался несовершеннолетний ребенок.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подтвердил гибель украинок в результате аварии в баварском округе Гармиш-Партенкирхен.

Две украинки погибли в железнодорожной катастрофе в Германии

Дети находятся в сопровождении близких

Консулы в Мюнхене находятся в связи с семьями погибших. У каждой из них остался ребенок. В настоящее время они находятся рядом с близкими.

Мужчины женщин планируют приехать в Германию. Решают вопрос о пересечении границы. Сейчас с семьями обсуждается способ репатриации погибших украинок.

Что известно о погибших женщинах

Через 2 дня после аварии сообщили, что в ДТП погибли двое украинок. Они приехали в Германию, спасаясь от полномасштабной войны в Украине. Жили у семей, принимавших беженцев.

К слову, СМИ писали, что вместе с одним из погибших был ребенок, который был госпитализирован с серьезными травмами. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Что известно об аварии в Германии

Поезд, 3 июня направлявшийся в Мюнхен, сошел с рельсов . Вагоны с людьми опрокинулись. На место сразу прибыли спасатели. Над местом происшествия, по словам очевидцев, кружили 12 вертолетов. Пассажиров вытаскивали через окна.

Поскольку авария произошла в последний учебный день, в поезде ехали многие школьники. Число пострадавших сразу превысило 60 человек, 16 из них были в тяжелом состоянии. Среди пострадавших были люди всех возрастов.

Число жертв возросло до 5. Еще 7 человек считаются пропавшими без вести.

Пострадавших госпитализировали в местные больницы. Железнодорожную линию между Гармиш-Партенкирхеном и Оберау пока закрыли. Также перекрыли Тоннель Фарчантер и федеральную трассу 2 к югу.

5 июня работы на месте происшествия продолжаются. Правоохранители будут устанавливать причины трагедии. Пока деталей расследования не рассказывают.

Немецкие власти сразу после аварии выразили соболезнования семьям погибших.

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