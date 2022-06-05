Посол України в Німеччині Андрій Мельник підтвердив загибель українок внаслідок аварії в баварському окрузі Гарміш-Партенкірхен.

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Діти перебувають у супроводі близьких

Консули в Мюнхені перебувають на зв’язку з сім'ями загиблих. У кожної із них залишилася дитина. Наразі вони перебувають поруч з близькими.

Чоловіки жінок планують приїхати до Німеччини. Вирішують питання про перетин кордону. Зараз з сім'ями обговорюють спосіб репатріації загиблих українок.

Що відомо про загиблих жінок

За 2 дні після аварії повідомили, що в ДТП загинули двоє українок. Вони приїхали до Німеччини, рятуючись від повномасштабної війни в Україні. Жили у сімей, які приймали біженців.

До слова, ЗМІ писали, нібито разом з однією з загиблих була дитина, яку госпіталізували з серйозними травмами. Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Що відомо про аварію в Німеччині

Потяг, що 3 червня прямував до Мюнхена, зійшов з рейок. Вагони з людьми перекинулись. На місце одразу прибули рятувальники. Над місцем події, за словами очевидців, кружляли 12 гелікоптерів. Пасажирів витягували через вікна.

Оскільки аварія сталася в останній навчальний день, у потязі їхало багато школярів. Кількість постраждалих відразу перевищила 60 людей, 16 із них були у важкому стані. Серед постраждалих були люди різного віку.

Кількість жертв зросла до 5. Ще 7 людей вважаються зниклими безвісти.

Постраждалих госпіталізували до місцевих лікарень. Залізничну лінію між Гарміш-Партенкірхеном та Оберау поки закрили. Також перекрили Тоннель Фарчантер та федеральну трасу 2 на південь.

5 червня роботи на місці події ще тривають. Правоохоронці встановлюватимуть причини трагедії. Поки що деталей розслідування не розповідають.

Німецька влада одразу після аварії висловила співчуття сім'ям загиблих.

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