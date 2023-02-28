У Киева есть план на случай повторного наступления российских войск на город, – КГГА

В Киеве готовятся к возможному повторному наступлению и разрабатывают планы действий по эвакуации. В первую очередь это касается уязвимых слоев населения.

Об этом сообщил представитель городских властей Николай Поворозник, отвечая на вопросы журналистов.

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По словам Поворозника, на сегодняшний день есть соответствующие наработки и планы по защите столицы. Относительно оповещения населения, уже разработана информационная система, предусматривающей использование коммунальных служб и СМИ.

Отмечается, что такие планы предполагаются не только в случае войны, но и на любые другие чрезвычайные ситуации, такие как техногенные катастрофы или природные стихии.

Что известно о вероятном новом наступлении на Киев

Несмотря на то, что наступление на Киев считается маловероятным, городские власти обеспечивают надлежащую подготовку к возможным угрозам и готовы действовать в кратчайшие сроки, чтобы защитить город и его жителей.

Ранее начальник КМВА Сергей Попко заявил, что угроза для Киева и других городов Украины будет до тех пор, пока идет война. На фоне непрерывных учений в Беларуси в Украине, как говорит Попко, "проводятся определенные мероприятия в плане подготовки органов управления, накопления материально-технических средств, оборудования территории с целью недопущения и предубеждения в действиях агрессора".

Кроме того, начальник КМВА говорит, что не стоит увязывать обучение воздушных сил в Беларуси с массовыми ракетными ударами.