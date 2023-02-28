Про це повідомив представник міської влади Микола Поворозник, відповідаючи на запитання журналістів.

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За словами Поворозника, на сьогодні є відповідні напрацювання та плани щодо захисту столиці. Щодо оповіщення населення, вже розроблена інформаційна система, яка передбачає використання комунальних служб та засобів масової інформації.

Зазначається, що такі плани передбачаються не лише на випадок війни, а й на будь-які інші надзвичайні ситуації, такі як техногенні катастрофи чи природні стихії.

Важливо! Попри те, що наступ на Київ вважається малоймовірним, міська влада забезпечує належну підготовку до можливих загроз та готова діяти в найкоротші терміни, щоб захистити місто та його мешканців.

Що відомо про ймовірний новий наступ на Київ

Раніше начальник КМВА Сергій Попко заявив, що загроза для Києва та інших міст України буде доти, поки триває війна. На тлі безперервних навчань у Білорусі в Україні, як каже Попко, "проводяться певні заходи в плані підготовки органів управління, накопичення матеріально-технічних засобів, обладнання території з метою недопущення і упередження в діях агресора".

Крім того, начальник КМВА каже, що не варто пов'язувати навчання повітряних сил у Білорусі з масовими ракетними ударами.