У Китая проблемы из-за агрессии Путина: три основных причины

Вероятно, что китайские власти не знали о намерениях России выполнять вторжение на территорию Украины. Более того, агрессия Владимира Путина достаточно невыгодна для Китая.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки. По его словам, Китай окончательно не выступает за ту или иную сторону конфликта.

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Проблемы Китая

Майкл Наки прокомментировал, что Россия с 2015 года выступает за независимость так называемых ДНР и ЛНР. Во-первых, Китаю такие высказывания не очень нравятся.

"У него там свой Тайваньский кризис. Он, напротив, за территориальную целостность", – заметил оппозиционер.

По его мнению, второй видимой проблемой для китайского представительства является наращивание западного комплекса вооружения.

Если Китай тоже захочет делать какие-то эмансипационные действия, то Запад теперь гораздо более подготовлен,

– добавил Наки.

По его словам, Запад сейчас демонстрирует своеобразную погоню за вооружением, например, увеличивает количество боеприпасов и обновляет протоколы безопасности. Причиной тому является вторжение Владимира Путина и его войска на территорию Украины.

"Если бы не было вторжения, Запад был бы растерян в случае ситуации с Тайванем", — отметил он.

Третьей проблемой можно считать экономические потери, которые тоже испытывает Китай. К тому же в стране снова бурлит эпидемия коронавируса.

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Знал ли Китай о вторжении

Майкл Наки отметил, что у президента России Владимира Путина не было необходимости информировать о своих планах Китай, который начал бы отказывать его от реализации задуманного. Российский президент вполне вероятно избрал вариант пригрозить или даже пытался усмирить страну-соседку.

"Зачем ему делиться с Си Цзиньпинем, если Путин в целом не очень любит делиться с другими людьми определенными своими мыслями", – подчеркнул он.

По его мнению, диктатор не сообщил о намерениях нападать на Украину даже большому количеству российской элиты.

Решится ли Китай помогать России

Российский оппозиционер заметил, если Китай хотел бы помогать России, то делал бы это с самого начала, что значительно развязало бы руки стране-агрессорке.

"Китайцы даже карты мира не делают, а китайские банки не страхуют российскую нефть. Что-то не очень надежный помощник в публичном поле", – заметил Наки.

По его мнению, Китай не будет занимать позицию чьей-либо из сторон, потому что его волнуют собственные проблемы.

Не думаю, что они держат свою большую интригу,

– заметил он.

К тому же, Китай очень сложный и специфический регион с длительной историей.

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