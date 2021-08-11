Под Кропивницким неизвестные разбили окно в вагоне поезда во время движения

11 августа 2021 , 17:50
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Источник:

фейсбук Одесской железной дороги

Возле Кропивницкого неизвестные разбили окно в поезде №6505 Знаменка – Тараса Шевченко. Также они положили шины на рельсы. Люди не пострадали.

Вагон поезда повредила группа неизвестных лиц 10 августа. Происшествие случилось на перегоне Фундуклеевка – Цибулево.

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  • Злоумышленники разбили окно в 2 вагоне поезда, положили на рельсы шины и набросали камни.
  • Водитель поезда успел среагировать и аварии удалось избежать.
  • В филиале Укрзализныци говорят, что из-за таких ситуаций они несут много убытков.
  • Однако, кроме этого, страдают сами пассажиры, ведь они могут попасть в ДТП.
  • Также поврежденные вагоны снимают с рейса. На их восстановление работники железной дороги тратят много времени.
  • На место происшествия вызвали работников Нацполиции.


Возле Кропивницкого неизвестные наделали убытков на железной дороге / Фото из фейсбука Одесской железной дороги

Станции "Фундуклеевка" и "Цибулево", что возле Кропивницкого, принадлежат одесскому филиалу Укрзализныци.

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Автор: Марта Кушка