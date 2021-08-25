У Лаврова полыхает: говорит, что Украина присвоила День Крещения Руси

В Украине появился новый праздник – День украинской государственности. Его будут отмечать 28 июля, в День крещения Киевской Руси. Из-за этого у россиян уже начало подгорать.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров не мог сдержаться от комментариев на эту тему. Он посыпал обвинениями и даже пытался иронизировать (впрочем, не очень удалось).

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Лавров заявил о "приватизации Дня Крещения Руси"

Лавров сначала высказался о первом саммите Крымской платформы в Киеве. Он заявил, что это – нечто "из разряда ненастоящей политики". Более того, само мероприятие он назвал "спекталем", а идеи, которые воплощают в его рамках, "искусственными".

Отметим, что такие наглые заявления – почти ежедневная привычка для российского чиновника. Ранее он называл мероприятие "пустой русофобской акцией" и "бесперспективной пропагандистской затеей".

Украина, наверное, еще не раз "порадует" нас своими решениями. Недавно они приватизировали День крещения Руси, – пожаловался министр.

"Не знаю, может скоро Зеленский решит, что Новый год тоже отмечать можно только в Украине. Потому что все остальное – это же не украинское", – цинично добавил россиянин.

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День украинской государственности: что известно

Указ о праздновании Дня расцвета украинской государственности президент Зеленский подписал 24 августа. "Точкой отсчета мы считаем год основания Киева – столицы Киевской Руси – Украины, которую недаром называют местом, где все начинается", – пояснил политик. Впоследствии, выступая в парламенте, он предложил нардепам поддержать законопроект, согласно которому 28 июля станет выходным днем.