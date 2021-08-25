Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров не міг стриматися від коментарів на цю тему. Він посипав звинуваченнями й навіть намагався іронізувати (втім, не дуже вдалося).

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Лавров заявив про "приватизацію Дня хрещення Русі"

Лавров спочатку висловився про перший саміт Кримської платформи у Києві. Він заявив, що це – щось "з розряду несправжньої політики". Ба більше, сам захід він назвав "спекталем", а ідеї, які втілюють у його рамках, "штучними".

Зазначимо, що такі зухвалі заяви – майже щоденне звичка для російського урядовця. Раніше він називав захід "порожньою русофобською акцією" й "безперспективною пропагандистською затією".

Україна, напевно, ще не раз "потішить" нас своїми рішеннями. Нещодавно вони приватизували День хрещення Русі, – побідкався міністр.

"Не знаю, може скоро Зеленський вирішить, що Новий рік теж відзначати можна тільки в Україні. Бо все решта – це ж не українське", – цинічно додав росіянин.

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День Української державності: що відомо

Указ про відзначення Дня розквіту української державності президент Зеленський підписав 24 серпня. "Точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва – столиці Київської Русі – України, яку недаремно називають місцем, де все починається", – пояснив політик. Згодом, виступаючи у парламенті, він запропонував нардепам підтримати законопроєкт, згідно з яким 28 липня стане вихідним днем.